Kahraman itfaiye canını tehlikeye atıp alevlerin arasından tüpü çıkardı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İÇERİDE TÜP OLDUĞUNU FARK ETTİ!

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride tüp olduğunu fark eden bir itfaiye eri, yoğun duman ve alevlerin arasına girerek tüpü dışarı çıkardı.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucunda kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇIKIŞ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

O anlar saniye saniye kaydedilirken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.