Fatih'te korkutan yangın: 1 itfaiyeci yaralandı
İstanbul Fatih'te tekke olarak kullanıldığı belirtilen bir binada yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler, bitişikteki binaya sıçradı.
Yangının çıktığı bina apar topar boşaltılırken, müdahale esnasında bir itfaiyeci hafif şekilde yaralandı.
FATİH'TE KORKUTAN YANGIN
Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HATALI PARK FACİAYA YOL AÇIYORDU
Kısa sürede sokağa gelen itfaiye araçları sokakta bulunan hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle binaya ulaşmakta güçlük çekti.
Bu sırada alevler bitişikte bulunan 2 katlı ahşap binaya da sıçradı. Binalarda bulunanlar kısa sürede tahliye edildi.
1 İTFAİYECİ YARALANDI
Yangına müdahale sırasında elinden hafif şekilde yaralanan itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın çıkan bina kullanılmaz hale gelirken söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
"İTFAİYE GİREBİLSEYDİ BU KADAR UZAMAZDI"
Çevrede yaşayan Hasan Yıldırım olayı şöyle anlattı:
- "Tekke olarak kullanılıyor. Okuyan çocuklar var. Ben de yan binada oturuyorum. Allah'a şükür oraya sıçramadı. İtfaiye şuan söndürdü. İçeride bir kız çocuğu vardı, dışarıya çıktı. Elektrik kablosundan çıkmış ama her tarafı sardı. Sirenler çaldı. Tarihi bina daha önce onarıldı. Allah'tan içeride kimse yoktu çıkmışlar. Bolu'da ki Grand Hotel gibi yandı. Her tarafını sardı.
- "İki taraflı araç park etmişler. Yanan binanın orada kaç tane araba var. Arabaları çekmiyorlar. Yangın araçları buraya zor yanaştı. İtfaiye buraya giremedi, 45 dakikada geldi. İtfaiye girebilseydi bu kadar uzamazdı. Trafikteki araçlar bile itfaiye araçlarına yol vermiyor. Buna çok büyük ceza olmalı. Söndürüldü ama tahta bina gitti."
Kaynak:DHA