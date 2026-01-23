Kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' yakalandı

Kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' yakalandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kafes dövüşçüsü olmasıyla tanınan ve Daltonlar Suç Örgütü üyesi olmasından dolayı “Dalton İntizar” kod adını kullanan İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen Babaniyazov'un İstanbul’da Daltonlar adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu iddia ediliyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük sorunu haline gelen 'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Sabah'ın haberine göre, profesyonel kafes dövüşçüsü ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Üyesi İntizar Babaniyazov, yapılan çalışmalar sonucu Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

"Dalton İntizar" kod adıyla bilenen Türkmenistan uyruklu Babaniyazov, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...

Babaniyazov'un, Daltonlar'ın yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "Yurt Dışı Yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle örgüt adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade edildi.

Bahis Baronu Kürt Mehmet Almanya'da vefat etti! Ölümünde Daltonlar'ın izi mi var?Bahis Baronu Kürt Mehmet Almanya'da vefat etti! Ölümünde Daltonlar'ın izi mi var?

SALDIRILARIN TALİMATINI VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Babaniyazov'un, İstanbul'da Daltonlar adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

