Daltonlar ve Casperların kız çocuğu üyeleri! Kimi tetikçi kimi GPS ile yer gösteriyor...

Daltonlar ve Casperlar... Türkiye'nin sayıları her geçen gün artan bu illegal çeteler özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde hakimiyetin kendilerinde olduklarını iddia ediyor. Para karşılığında tetikçilik, dükkan kurşunlama, gözdağı ve haraç kesme ise bu çetelerin yaptıkları yasa dışı eylemlerden sadece birkaçı...

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kimilerinin liderleri kimilerinin de lider kadrosu her ne kadar yurt dışında ya da cezaevlerinde olsa da çetelere mensup kişiler sosyal medya hesaplarından liderlerini öven paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

Birgün'den Ayça Söylemez'in haberine göre Daltonların ardından hasımları Casperlar çetesi hakkında da iddianame düzenlendi. Bin sayfaya yakın iddianamede suç olduğu ifade edilen eylemlerin sayısı ise 116.

SİLAH BULMAKTA ZORLANMIYORLAR: TEHDİT İÇİN ROKET!

Savcılık iddiasına göre örgüt eylemlerde kullanmak üzere silah bulmakta bir zorluk çekmiyor. Dosyaya giren detaylardan birisi, bir örgüt üyesinin haraç almak için tehdit ettiği kişiye roket fotoğrafı yoıllaması oldu.

İddianamede Daltonların eylemlerinin ulusal çapta olduğu, bazı şüphelilerin Çanakkale, Kütahya, Diyarbakır, Muğla gibi farklı kentlerden iş vaadiyle İstanbul’a getirildikleri iddianamede yer aldı:

"Bu yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ben kaynak ve elektrik işi için İstanbul’a geldim bu işlerin olduğunu bilseydim asla gelmezdim..."

ÖRGÜTÜN KIZ ÇOCUĞU ÜYELERİ: KİMİ TETİKÇİ KİM GPS İLE YER BELİRLİYOR

Savcılık iddianamesinde tetikçi olduğu ileri sürülen kişilerden birisi de kız çocuğu...

Ö.K.'nın savunmasından:

"Casperlar grubundan olan ve mahalleden tanıdığı Ahmet Cangi'nin kendisine Daltonlar suç örgütüne gözdağı vermek amacı ile pankart açacaklarını söylediğini, pankartta ‘Bu mahalleye Daltonlar ve yandaşları giremez, giren bedelini en ağır şekilde öder - Casperlar’ şeklinde yazının bulunduğunu, pankartın etrafında kalabalık gözükmek amacı ile kendisinin de fotoğrafa girdiğini, fotoğraf sırasında maske taktıklarını, fotoğrafı örgütün sosyal medyada paylaştığını, Ahmet Cangi'nin yaklaşık 1 ay önce Deren Su isimli kız tarafından Daltonlar isimli örgütün yönlendirmesi sonucunda öldürüldüğünü, Deren Su isimli kişinin söz konusu iş için 1,5 milyon para aldığını duyduğunu, Ahmet Cangi'nin öldürülmesi nedeni ile taziye mesajı yayınladığını…”

HASIMLARI İLE BULUŞUYOR GPS İLE YERİNİ BELİRLİYOR

Savcılık iddianamesinde bu kız çocuğu üyelerinin rakip çete ile bağlantı kurdukları, üzerlerinde taşıdıkları GPS cihazları ile yer tespiti sağladıkları belirtildi:

"Sezer Kaya’nın öldürülmesi olayında Casperlar silahlı suç örgütü lider ve yönetici kadrosunun Daltonlar silahlı suç örgütü üyelerinin kalmış oldukları hücre evlerini tespit edebilmek amacı ile Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile temas kurmaları yönünde örgüt üyesi kadın şahıslara talimat verdikleri, hasım grup örgüt üyeleri ile temas kuran örgüt üyesi kadın şahısların üzerlerine GPRS yerleştirerek Daltonlar silahlı suç örgütünün kullanımında bulunan hücre evlerini tespit ettikleri anlaşılmıştır"

İddianamede buna örnek olarak Daltonlar üyesi O.S. ile yakınlık kuran kız çocuğu üye A.A.'nın bir hücre evine gönderildiği, evden ayrılırken kapıyı açık bıraktığı, Casperlar üyelerinin de eve girip silahlı saldırı yaptığı bilgisine yer verildi.