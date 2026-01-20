Bahis Baronu Kürt Mehmet Almanya'da vefat etti! Ölümünde Daltonlar'ın izi mi var?

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ve 'Bahis baronu' olduğu söylenen Mehmet Kaplankıran hayatını kaybetti. "Kürt Mehmet” olarak bilinen Kaplankıran’ın ölümünü yurtdışında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker duyurdu.

Peker, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli dostum Mehmet Kaplankıran'ın (Kürt Mehmet) vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

Kaplankıran’ın ölüm nedeni hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

20 EL ATEŞ AÇILMIŞ, VİLLASINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kaplankıran, geçen ay Berlin’deki villasının önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sırasında evde olan Kaplankıran, eşi ve çocuklarına saklanmalarını söyleyerek polisi aramıştı. Saldırganlar rastgele ateş açtıktan sonra kaçarken, Kaplankıran ve ailesi olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Polis, villaya yaklaşık 20 el ateş edildiğini belirlemiş ve saldırının, Kaplankıran’ın en yakın adamı Serdar Günay’ın sokak ortasında öldürülmesiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirmişti. Bu olayın arkasında “Daltonlar” adlı suç grubunun olduğu öne sürülmüştü.

Kaplankıran saldırı sonrası yaptığı açıklamada, saldırganlara “fare” diyerek seslenmiş ve onları ihbar edenlere 500 bin euro ödül vereceğini açıklamıştı.

Almanya’da çok sayıda oyun salonu ve restoran işleten Kaplankıran, Berlin’de düzenlediği büyük çaplı etkinliklerle de dikkat çekmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında verdiği 2 bin kişilik partiye, suç örgütü Hells Angels’ın etkili ismi Frank Hanebuth da katılmış, bu gece kamuoyunda “güç gösterisi” olarak yorumlanmıştı.