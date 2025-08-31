Kadıköy'de korkutan yangın



Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan bir binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.