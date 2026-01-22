Kaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında yakalandı

Kaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında yakalandı
Yayınlanma:
Tokat'ta kaçak 2 Afgan kaçak göçmen, gizlendikleri TIR'ın yatak kısmında yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Afgan 2 kaçak göçmen, saklandıkları TIR'ın yatak kısmında yakalandı.

TOKAT'TA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürleri ekipleri, Muş'tan İstanbul'a gitmek için yola çıkan bir TIR'da kaçak göçmen taşındığı bilgismi aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce, TIR D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durduruldu.

kacak-gocmenler-tirin-yatak-kisminda-s-1129375-335332.jpg

Otomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktıOtomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktı

TIR'IN YATAK KISMINDA YAKALANDILAR

TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmen aracın yatak kısmında saklanırken yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Öte yandan kullandığı TIR ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şoför gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

