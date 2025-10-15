Kabine 2 hafta aranın ardından Beştepe'de toplanıyor

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'yi 2 hafta aranın ardından bugün Beştepe'de toplayacak. Toplantının öncelikli gündemi, Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki yeni süreç olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Yılın 19'uncu kabine toplantısının en önemli başlığı ise Gazze olacak.

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası.

Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da 2 haftanın aranın ardından toplanan Kabine'de konuşulacak.

İMRALI SÜRECİ DE MASADA OLACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanısıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

