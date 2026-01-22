İzmir'de kontrolden çıkan TIR viyadükten uçtu

İzmir'de freni boşalan TIR, hafif ticari araca çarpıp, viyadükten düştü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Şimşek idaresindeki 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni boşalması sonucu aynı yönde seyrede İsa Berk Kasap yönetimindeki 35 DBK 20 plakalı hafif ticari araca çarpıp, kontrolden çıkarak viyadükten düştü.

BARİYERDE ASILI KALDI

Hafif ticari araç ise viyadüğü bariyerlerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Kasap ve yolcu konumundaki Bahaddin Erden ile TIR şoförü Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Erden ve Şimşek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.