Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir tır ile iki otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

OLAY YERİNDE VE HASTANEDE ACI HABER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, Ömer Alması kazanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Eşin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE PERSONELİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Ali Eşin’in Viranşehir Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.