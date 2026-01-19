Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı

Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’da 5 Ocak tarihinde bir markete girerek iş yeri sahibini biber gazı ve tabancayla etkisiz hale getiren, ardından kasadaki 9 bin 500 lirayı gasbeden 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.

Olay, Milli Birlik Caddesi üzerindeki bir markette sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yaşandı. Kar maskeli ve kapüşonlu iki şüpheliden biri tabancayla market sahibini tehdit ederken, diğeri yüzüne biber gazı sıktı. Market sahibi ile saldırganlar arasında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kasadaki parayı alan şüpheliler, ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

girdikleri-markette-kasadaki-parayi-gasb-1123677-333441.jpg

BİNLERCE SAATLİK KAYIT İNCELENDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, şahısların 28 farklı noktadan geçiş güzergahını tespit ederken, toplam 1467 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye izledi. Yapılan teknik takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler P.B.D. (17) ve S.A.O. (17), düzenlenen operasyonla yakalandı.

girdikleri-markette-kasadaki-parayi-gasb-1123679-333441.jpg

SİLAH TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Şahısların yer göstermesi sonucunda, olayda kullanılan tabanca metruk bir binada poşete sarılı ve toprağa gömülmüş vaziyette ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki genç, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

