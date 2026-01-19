Karla kaplı otoparkta drift attılar: Ehliyetleri alındı

Yayınlanma:
Bolu’da karla kaplı dinlenme tesisinde iki sürücü drift yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası sürücülerden birinin ehliyeti iptal edilirken, diğerinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Bolu’da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkının boş olmasını fırsat bilen 2 sürücü, otomobilleriyle drift attı.

Cami avlusunda drift yapan sürücüye on binlerce liralık ceza!Cami avlusunda drift yapan sürücüye on binlerce liralık ceza!

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN YAKALANDILAR

O anlar, tesisin güvenlik kamerası tarafından tüm ayrıntılarıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların kar üzerinde hızla kaydığı ve süratle dönerek kayma hareketleri yaptığı görüldü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri tarafından 2 sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Cezai işlem uygulanan sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğer sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca her iki aracın da 60 gün boyunca trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

