İYİ Partili Olgun: “Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman belediye başkanlarının Silivri’de ne işi var”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanma ve yargılanma süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

İYİ PARTİLİ OLGUN İSYAN ETTİ

Olgun, yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediye başkanlarının Silivri Cezaevi’nde bulunmasının “tabii hâkim ilkesine” aykırı olduğunu savundu. Yetkili ve doğal yargı mercilerinin açık olduğunu belirten Olgun, bu tercihin hukuki bir gerekçesinin bulunmadığını ifade etti.

Yargılamalar arasındaki çelişkilere dikkat çeken Olgun, hakkında yüzlerce yıl hapis cezası talep edilen bir örgüt liderinin tutuksuz yargılandığını, buna karşılık örgüt üyesi olmakla suçlanan ve haklarında daha düşük cezalar istenen, halkın oyuyla seçilmiş kişilerin tutuklu bulunduğunu dile getirdi.

Olgun, bu tabloya ilişkin olarak tutuklamanın bir istisna olmaktan çıkıp fiili bir cezaya dönüşüp dönüşmediği sorusunun kamu vicdanında ciddi rahatsızlık yarattığını vurguladı.

“ADANA, SEYHAN, CEYHAN, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLARININ SİLİVRİ’DE NE İŞİ VAR”

Olgun'un açıklaması şu şekilde:

“Kamu vicdanını yaralayan ciddi çelişkilerle karşı karşıyayız. Tabii hakim ilkesine açıkça aykırı biçimde Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediye Başkanları'nın Silivri’de ne işi var? Yetkili ve doğal yargı yerleri belliyken bu tercihin hukuki izahı yoktur.

Daha da çarpıcı olan şudur. Hakkında 700 yıl hapis cezası istenen örgüt lideri dışarıda tutuksuz yargılanmakta buna karşılık örgüt üyesi olarak adlandırılan haklarında 3-5 yıl hapis cezası talep edilen bazıları, halkın oyuyla seçilmiş kişiler tutukludur.

Tutuklama bir istisna mıdır yoksa cezaya mı dönüşmüştür?”