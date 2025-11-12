İYİ Parti lideri eylem planını açıkladı: Komisyon İmralı'ya giderse...

Erken seçim tartışmalarına değinen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarların ülkeyi yönetemediği durumlarda erken seçimin bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'a konuşan Dervişoğlu toplumsal baskının da bazen iktidarları seçime zorlayabileceğini berliterek, "Türkiye özel bir dönemden geçiyor" dedi.

Dervişoğlu, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhur koalisyonunun hukuku, adaleti ve demokratik hakları hiçe saydığını biliyoruz; bu tutum milletin demokratik hakkına saygısızlık anlamına geliyor. Erken seçim tartışmalarının erken başlaması mevcut iktidarın işine geliyor çünkü seçim normal zamanında yapılsa Cumhurbaşkanının aday olma ihtimali zayıf. Anayasa yeniden adaylığa izin veriyor; sorun anayasanın hükmü değil, seçimi kazanma ihtimalidir. Biz her an seçime hazırız. Ancak bu sistemin koşulları suistimale çok açık olduğu için acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin, belki de hiç olmadığı kadar akılcı, planlı ve kararlı olması gerekiyor.”

"MİLLETİN MECLİSİ TERÖRİSTİN AYAĞINA GİDEMEZ"

Meclis’te kurulan komisyonun İmralı’ya gitmesine yönelik tartışmaları da değerlendiren Dervişoğlu, iktidarın yaklaşımını eleştirdi. “Cumhur koalisyonunun yürüttüğü yaklaşım ise terör örgütünü devletle eşitlemeye, elebaşını da Cumhurbaşkanı ile aynı düzeye koymaya doğru gidiyor. En başından beri uyarımız buydu" diyen Dervişoğlu, iktidarın önceliğinin terörü çözmek yerine anayasa değişikliği için sayısal çoğunluk sağlamak olduğunu savundu.

Bu konudaki tavrının net olduğunu belirten Dervişoğlu, "Milletin Meclis’i teröristin ayağına gidemez. Önce Abdullah Öcalan’ın Meclis’e getirilmesinden söz ettiler; ben o zaman açıkça ‘Cesetlerimizi çiğnemeden o caniyi buraya sokamazsınız’ dedim. Meclisi onun ayağına götürmeye kalkmak, milletin temsilcilerini teröre yakın bir figürün huzuruna götürmekle eşdeğerdir ve kabul edilemez” şeklinde konuştu.

CHP’YE "BU KOMİSYONU TERK EDİN" ÇAĞRISI

Sürecin Kürt vatandaşları da rencide ettiğini ifade eden Dervişoğlu “Komisyon üyelerine ve özellikle CHP’ye sesleniyorum: Bu komisyonu terk edin. Böyle yanlışların sonuçları, cumhuriyetimize sıkılan kurşunlar kadar ağırdır. Eğer Meclis, teröristin ayağına giderse sokak sokak, kapı kapı halkımıza bunu anlatacağız; tarihe, şehitlerimizin ruhuna şikâyette bulunacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir iktidarın bekasına kurban edilemeyecek kadar büyüktür.” dedi.



"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı'nın millete kulak vermesini umduğunu belirten İYİ Parti lideri, "Biz tercüman olmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi terörden kurtarmanın yolları bellidir; fakat devletimizin onurunu çiğnetmeye, milletimizin vicdanını esir almaya müsaade etmeyeceğiz. Atacakları her adıma karşılık biz de adım atacağız. Bu uğurda bir bedel gerekiyorsa göz kırpmadan ödenir; Türk milletinin serdengeçtisi bitmez" dedi.

AKP İLE İTTİFAK İDDİALARI

AKP’nin ‘400 milletvekili’ hedefine ulaşmak için İYİ Parti ile ittifaka sıcak baktığı yönündeki iddialara da yanıt veren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Kimin neye sıcak baktığı ilgimi çekmiyor. Asıl mesele bizim neye sıcak ya da soğuk baktığımız. Biz siyaseti düşmanlık üzerine kurmuyoruz; ama ülkemize ve milletimize zarar verecek adımlar karşısında milim geri adım atmayız. Son dönemde İYİ Parti’ye yönelik saldırılar arttı, çünkü büyüyoruz.”

Dervişoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sahibi millet olan bir partiye yapılan saldırılar, milleti partimize daha çok sahip çıkmaya iter. Bir rivayet bize yol gösterir: İmam Şafi’ye ‘Fitne zamanında hak ehlini nasıl anlarsınız?’ diye sorduğunda o da ‘Düşman oklarını takip edin’ demiş. İYİ Parti’ye yönelik yoğun saldırılar, bizi haklı gösteriyor. Terör örgütü, FETÖ sempatizanları, iktidar ortakları ve troller saldırıyor; ama millet bize teveccüh gösteriyor. Biz hakkı ve hakikati temsil ediyoruz; millet de onu kaldırıyor. Kimin ne hesabı olduğunu bilemem; bildiğim tek şey, milletimizin hesabının tüm hesapların üstünde olduğudur.”