İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde saat 17.00 sıralarında, inşaat alanı ile lise arasında kalan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: İstinat duvarı çöktü siteyi su bastı

LİSEYE GİDEN GAZ HATTI KAPATILDI

Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz dağıtım şirketi ise liseye giden gaz hattını kapattı.

LİSEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Hem inşaat alanına hem de liseye girişler, güvenlik amacıyla kapatıldı. Ekipler, olay yerinde detaylı incelemeler yapmak üzere çalışmalarını başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların alana yaklaşmasını engelledi.

Yetkililer, söz konusu duvarın ara tatilde onarılacağını açıkladı. Çökme anı cep telefonu ile kaydedildi. Kaydı yapan vatandaş, duvarın üst yol çalışması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.

OLAYDA YARALANAN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Öğrencilerin okulda bulunmaması ve çevrede önceden alınan güvenlik önlemleri sayesinde kazadan kimse etkilenmedi.