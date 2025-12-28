İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları

İstanbul’u besleyen barajlarda, yağışların beklentilerin altında kalmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüş endişe verici boyutlara ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yaz başından bu yana ciddi bir düşüş göstererek 30 Haziran’da yüzde 66,23 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 17,87’ye geriledi.

Kadıköy Barajı ölü hacme düştü: Su alımı durduruldu

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.7 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.92 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 28 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: