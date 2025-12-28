İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları
İstanbul’u besleyen barajlarda, yağışların beklentilerin altında kalmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüş endişe verici boyutlara ulaştı.
İSTANBUL BARAJLARINDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yaz başından bu yana ciddi bir düşüş göstererek 30 Haziran’da yüzde 66,23 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 17,87’ye geriledi.
Kadıköy Barajı ölü hacme düştü: Su alımı durduruldu
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.7 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.92 ile Pabuçdere Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 28 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 12.14
• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.12
• Darlık Barajı yüzde 27.53
• Elmalı Barajı yüzde 53.7
• Istrancalar Barajı yüzde 40.46
• Kazandere Barajı yüzde 4.26
• Pabuçdere Barajı yüzde 3.92
• Sazlıdere Barajı yüzde 14.18
• Terkos Barajı yüzde 17.51
• Ömerli Barajı yüzde 18.38