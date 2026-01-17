İstanbul’da kar yağışı bir kez daha başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kentin kuzey ile batı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek rakımlı ilçelerinde aralıklı kar ve karla karışık yağmur görülüyor.

İstanbul'da kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek rakımlı alanlarda hafif şiddette de olsa kar yağışı gözlemleniyor.

AVRUPA YAKASINDA ARALIKLI YAĞIŞ

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde ise sulu kar şeklinde başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

ANADOLU YAKASINDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Maltepe'nin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, çatıları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı.

