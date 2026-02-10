İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tek şartı açıkladı: Tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceğini açıklarken, İstanbul'u da içine alacak şekilde Marmara'nın kuzeyinde etkili olacak fırtınayı duyurdu. Megakentte "hissedilen sıcaklığı" 10 derecenin altına düşüren hava dalgasının bitişi için AKOM perşembe gününü işaret etti.

İBB AKOM, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanacağını belirtirken Pazar gününe kadar bahar havasının yaşanacağını açıkladı. Sevindiren haberin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar taşıyan dördüncü hava dalgasının geleceğini anlattı.

ORHAN ŞEN TARİH VERDİ

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Batı bölgelerinin kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nde Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde kış koşullarının yeniden hissedileceği öngörüldü.

Sıcaklık tahminlerini Pazar gününe kadar yapan Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından yaşanacak değişimi Orhan Şen açıkladı.

İstanbul'a bahar havası geliyor!

Şen, sıcaklıklarda yaşanacak düşüşle İstanbul’da beklenen olası kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesinin beklendiğini belirten Şen, mevcut verilere göre İstanbul’da kar ihtimalinin şimdilik zayıf olduğunu ifade etti ancak "sürpriz kar yağışı" için ne olması gerektiğini de anlattı.

İSTANBUL'A LAPA LAPA KAR YAĞIŞI İÇİN TEK ŞARTI AÇIKLADI

Şen, sıcaklıkların kritik eşikte seyrettiğine dikkat çekerek İstanbulluların beklediği kar yağışı için şartı açıkladı. Megakentte yaşanması ihtimal dahilinde olan ani düşüşü işaret eden Şen şunları söyledi:

"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."

Meteoroloji yetkilileri, hafta ortasından itibaren özellikle kıyı Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İç kesimlerin yükseklerinde ise kar yağışının yer yer ulaşımı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.