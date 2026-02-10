Meteoroloji dengeleri değiştirecek havayı açıkladı: Savura savura esecek! Buz kestirecek

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeler, Türkiye’nin sert bir hava geçişinin eşiğinde olduğunu gösteriyor. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 5 derece birden azalırken; Marmara ve Batı Karadeniz fırtınalı rüzgarın, Antalya’dan Hakkari’ye uzanan geniş bir hat ise sel ve heyelan riskli kuvvetli sağanakların etkisi altına giriyor.

Doğu’nun yükseklerinde kar yağışı ve buzlanma beklenirken, dik yamaçlarda çığ ve ani kar erimesi tehlikesine karşı hayati uyarılar yapıldı. Bugün ve gece saatlerinde ulaşımda aksama yaşanabilecek kritik noktalar netleşti.

METEOROLOJİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAVAYI AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

SAVURA SAVURA ESECEK! BUZ KESTİRECEK

Meteoroloji uyarılarına göre Batı Karadeniz ve Marmara’da denizlerde fırtına beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da Batman ve Siirt ile Diyarbakır’ın kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. Doğu Anadolu genelinde ise etkisini artırması beklenen kuvvetli kar yağışlarının ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Ani düşecek sıcaklıklara ise hazırlıklı olunmalı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge/İl Uyarı Türü Seviye Batı Karadeniz Denizlerde fırtına Sarı kodlu uyarı Marmara Denizlerde fırtına Sarı kodlu uyarı Batman Kuvvetli yağış Sarı kodlu uyarı Siirt Kuvvetli yağış Sarı kodlu uyarı Diyarbakır (Kuzeyi) Kuvvetli yağış Sarı kodlu uyarı Doğu Anadolu Kuvvetli kar yağışı Sarı kodlu uyarı

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Bolu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, akşam saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olma üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,00 m, Görüş: İyi.