İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri internete düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık AŞ, yolcu memnuniyetini artırmak ve demir yolu taşımacılığını çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yaptığı çalışmalarla, uluslararası bilet satışlarını tüm satış kanallarına yaydı.

İSTANBUL - SOFYA EKSPRESİ BİLETLERİ İNTERNET VE TÜM GİŞELERDE

Böylece daha önce yalnızca sınırlı gişelerden alınabilen İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri, artık internet sitesi, mobil uygulama ve Türkiye genelindeki tüm gişelerden temin edilebilir hale geldi.

İstanbul-Sofya Ekspresi, İstanbul (Halkalı)-Sofya-İstanbul (Halkalı) parkurunda her gün karşılıklı sefer yaparak Türkiye ile Avrupa arasındaki demir yolu ulaşımını sağlar. Yaklaşık yarım gün süren yolculuk, Halkalı, Çerkezköy, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad ve Sofya güzergahında gerçekleşir. Tren, İstanbul'dan saat 20.00'de hareket ederek Sofya'ya 11.48'de ulaşırken, Sofya'dan saat 18.50'de kalkarak İstanbul'a 09.56'da varır.

ÜCRET VE VAGON SEÇENEKLERİ NELER?

İstanbul-Sofya Hattı'nda yolculara farklı konaklama seçenekleri sunulduğu biliniyor. Halkalı-Sofya tek yön bilet ücretleri 4 kişilik kuşetli vagonda kişi başı 36,40 avro, 2 kişilik yataklı vagonda kişi başı 41,40 avro, 1 kişilik yataklı vagonda ise 74,60 avro olarak uygulanır.

Yaz döneminde trene ilave edilen kuşetli vagonlarla Bükreş bağlantısı da sağlanır. Halkalı-Bükreş tek yön bilet ücreti, 4 kişilik kuşetli vagonda kişi başı 75,70 avro olarak belirlenirken, tren teşkilatında restoran vagonu bulunmadığı biliniyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından uluslararası dijital bilet satışı ilk olarak geçen yıl Van-Tahran Treni için başlatılmıştı. Tahran-Van tren seferi Tahran'dan her çarşamba ve pazar saat 12.35'te kalkıp Van'a saat 11.00'de varırken, Van-Tahran arası tren seferi ise Van'dan her pazartesi ve perşembe saat 21.00'de hareket ederek Tahran'a saat 18.00'de ulaşır.

Haftada iki gün karşılıklı sefer yapılan hat için biletler, gişelerden ve internet üzerinden satışa sunulurken, tek yön kuşetli vagon ücreti kişi başı 26,20 avro olarak uygulanıldığı bildirildi.

DİJİTAL BİLET KONTROLÜ VE İADE KOŞULLARI NELER?

Dijital bilet uygulaması kapsamında yolcular, biletlerini A4 formatında barkodu görünür şekilde yazdırarak ya da PDF formatında mobil cihaz üzerinden kontrol görevlilerine ibraz edebilir.

Bilet iadeleri, trenin hareketinden en geç 24 saat önce yapılması şartıyla, Avrupa yönlü seferlerde yüzde 10, Orta Doğu yönlü seferlerde ise yüzde 20 kesinti uygulanarak gerçekleştiriliyor. Bilet değişiklikleri ise aynı süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere kesintisiz yapılabildiği aktarıldı.

İstanbul-Sofya Ekspresi ile geçen yıl 31 bin, Van-Tahran Treni ile de seferlerine yeniden başladığı 9 Mart 2025'ten yıl sonuna kadar 30 bin yolcu taşındı.

TCDD Taşımacılık AŞ, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye Bilişim Ödülleri 2025'te birincilik ödülünü alan "Yolcu Taşıma Platformu" ile internet satış platformu, mobil uygulamalar, temassız işlem altyapıları ve uluslararası hatlarda dijital entegrasyon çalışmalarıyla demir yolu yolculuğunu çağın gereklilikleriyle buluşturmaya devam ettiği bildirildi.

İstanbul-Sofya Ekspresi'nin çevrim içi satışa açılmasıyla şirket, uluslararası yolcu taşımacılığında dijital erişimi Avrupa hattına da taşımış oldu.

"DEMİR YOLUNUN GÜVENLİ VE KONFORLU SEYAHATİNE ULAŞMAK KOLAYLAŞTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada tren biletlerinin internet üzerinden satıldığını belirterek, Türkiye’de hizmet veren uluslararası trenlerin bilet satışlarının dijital ortamda yapılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen "Yerli ve Milli Yolcu Taşıma Platformu" ile ilk olarak Van-Tahran Treni biletlerinin dijital ortamda satılmaya başlandığını belirten Uraloğlu, "Son dönemde ulaştırmanın tüm modlarında gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra gelişen teknolojinin de bu ulaşım modlarına entegre edilmesiyle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dünyaya açılan demir yollarında yerli ve yabancı yolcuların, demir yolunun güvenli ve konforlu seyahatini tercihlerinde, biletlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak için söz konusu bilet satışını dijital ortama taşıdık. Böylece demir yolunun güvenli ve konforlu seyahatine ulaşmak artık daha da kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

