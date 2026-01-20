İstanbul Boğazı'nda ceset bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında bulunan mayo giysili erkek cesedinin, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı’nda yürütülen deniz temizliği çalışmaları sırasında Kuruçeşme açıklarında yüzücü kıyafeti bulunan bir erkek cesedi tespit edildi. Yetkililer, cesedin 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında deniz yüzeyinde temizlik yapan ekiplerin durumu fark ederek polise haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Üzerinde mayo bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

istanbul-kurucesmede-denizde-ceset-bul-1125850-334105.jpg

24 Ağustos 2025'te Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) organizasyonunda bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, yarış sırasında Boğaz’dan çıkış yapamayınca kayıp olarak kayıtlara geçmişti. O tarihten bu yana deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyordu.

istanbul-kurucesmede-denizde-ceset-bul-1125848-334105.jpg

CESEDİN ÜZERİNDE 'MAYO' OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı organizasyonun ardından kaybolan yüzücüye ait olabileceği değerlendirilen ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinde mayo olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifad

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

