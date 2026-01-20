Isparta'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi, İmaret Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 16 BGU 261 plakalı otomobil, kavşakta bulunan Hanife B. idaresindeki 06 DAR 382 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
YARALILAR VAR
Kazada, sürücüler ile 16 BGU 261 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail K. yaralandı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)