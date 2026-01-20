Panelvanla çarpışan traktör kibrit çöpü gibi kırıldı! Bir yaralı

Olay, Uşak-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 64 BF 018 plakalı panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. idaresindeki 64 ABM 249 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, panelvan ise devrildi.

Kazanın etkisiyle her iki araçta ciddi maddi hasar oluştu. olay yerinde büyük panik yaşandı ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan traktör sürücüsüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sonra ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisine devam ediliyor.