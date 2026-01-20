Batman'da tanker kontrolden çıktı! 8 araç hasar gördü

Olay, sabah saatlerinde, Batman Çamlıtepe Mahallesi 4056'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 72 ACD 014 plakalı özel firmaya ait atık taşıma tankeri, yokuştan çıkamayarak geri kaydı. Bu sırada freni boşalan tanker kontrolden çıkarak savruldu ve yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarptı.

PANİĞE YOL AÇTI

Tanker, çarpmanın ardından durabilirken, olay yerinde panik ve korku yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, polis ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.