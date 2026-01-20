Batman'da tanker kontrolden çıktı! 8 araç hasar gördü
Batman'da freni boşalan tanker, park halindeki 8 araca çarparak hasara neden oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Batman Çamlıtepe Mahallesi 4056'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 72 ACD 014 plakalı özel firmaya ait atık taşıma tankeri, yokuştan çıkamayarak geri kaydı. Bu sırada freni boşalan tanker kontrolden çıkarak savruldu ve yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarptı.
PANİĞE YOL AÇTI
Tanker, çarpmanın ardından durabilirken, olay yerinde panik ve korku yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, polis ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)