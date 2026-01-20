Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Ataşehir'de, hafif ticari bir aracın motosikletle çarpıştığı kaza, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kaza, dün gece saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Valilik resmen açıkladı: Motosikletlere yasaklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak üzere soruşturma başlatıldı.