Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Ataşehir'de dün gece meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ataşehir'de, hafif ticari bir aracın motosikletle çarpıştığı kaza, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kaza, dün gece saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybettiŞişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Valilik resmen açıkladı: Motosikletlere yasaklandıValilik resmen açıkladı: Motosikletlere yasaklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
ASKİ'den su kesintisi iddialarına yanıt
ASKİ'den su kesintisi iddialarına yanıt
Emeklilerden Samsun'da eylem: Tarihi geçmiş ürünlere mahkum ediliyoruz
Emeklilerden Samsun'da eylem: Tarihi geçmiş ürünlere mahkum ediliyoruz