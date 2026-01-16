IŞİD saldırısında şehit olan polisler için valilik İBAN paylaştı!

Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde saldırı planları yaptığı belirlenen IŞİD’e ait hücre evlerine yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlenmiş, Yalova’daki bir adrese yaklaşan güvenlik güçlerine teröristler tarafından ateş açılmıştı.

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

Yaklaşık 8 saat süren çatışmalar sonucunda 6 terörist etkisiz hale getirilirken, evde bulunan kadın ve çocukların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteren 3 polis memuru şehit olmuştu.

VALİ DEĞİŞTİ, YARDIM KAMPANYASI GÜNDEM OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’yi derin bir yasa boğan olaydan kısa süre sonra yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze alınmış, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atanmıştı. Yeni valilik yönetiminin göreve başlamasının ardından, şehit polislerin ailelerine destek amacıyla yardım kampanyası başlatılması ise sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

IBAN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Kampanyaya destek verenlerin yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı, şehit ailelerine devletin zaten tam anlamıyla sahip çıkması gerektiğini savunarak, "Yine mi halkla IBAN paylaşıyorsunuz. Devletimiz şehitlerimizin ailelerine dört dörtlük sahip çıkamıyor mu?" şeklinde tepki gösterdi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı imzasını taşıyan yazıda