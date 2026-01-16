IŞİD saldırısında şehit olan polisler için valilik İBAN paylaştı!

Yalova’da 29 Aralık’ta terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Yasin Koçyiğit ve Turgut Külünk’ün aileleri için yardım kampanyası başlatıldı. Şehit olan üç polis memurunun aileleri için Valilik izniyle başlatılan üç ay süreli yardım kampanyası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde saldırı planları yaptığı belirlenen IŞİD’e ait hücre evlerine yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlenmiş, Yalova’daki bir adrese yaklaşan güvenlik güçlerine teröristler tarafından ateş açılmıştı.

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlarYalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

Yaklaşık 8 saat süren çatışmalar sonucunda 6 terörist etkisiz hale getirilirken, evde bulunan kadın ve çocukların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteren 3 polis memuru şehit olmuştu.

VALİ DEĞİŞTİ, YARDIM KAMPANYASI GÜNDEM OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’yi derin bir yasa boğan olaydan kısa süre sonra yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze alınmış, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atanmıştı. Yeni valilik yönetiminin göreve başlamasının ardından, şehit polislerin ailelerine destek amacıyla yardım kampanyası başlatılması ise sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

isid.jpg

IBAN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Kampanyaya destek verenlerin yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı, şehit ailelerine devletin zaten tam anlamıyla sahip çıkması gerektiğini savunarak, "Yine mi halkla IBAN paylaşıyorsunuz. Devletimiz şehitlerimizin ailelerine dört dörtlük sahip çıkamıyor mu?" şeklinde tepki gösterdi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı imzasını taşıyan yazıda

"İlimizde 29.12.2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Yasin KOÇYİĞİT ve Turgut KÜLÜNK'ün geride kalan eş ve çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde Türkiye genelinde üç (3) ay süreyle, bankada hesap açmak suretiyle nakdi yardım toplamak amacıyla Hayriye IŞIK, Hüseyin ŞANLI ve Fatma AKTOPRAK MAPTAN'dan oluşturulan sorumlu kurul üyelerine Valilik Makamının 06.01.2026 tarih ve 53157 sayılı olurları ile yardım toplama yetkisi verilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

