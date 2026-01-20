İnşaatta çıkan yangında ceset bulundu! Evsiz olduğu iddiası yürek yaktı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta bulunan inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangının sebebi bilinmezken çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından, çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri ise, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ BİR CESEDE ULAŞTI!

Bina içerisinde çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, olay yerinde yanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İÇERDEKİ KİŞİNİN EVSİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

Olayın ardından ifadesi alınan inşaat bekçisinin, ölen kişinin Osman isminde evsiz biri olduğunu, elektrik sobası kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini ifade ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından belli olacağı kaydedildi.



