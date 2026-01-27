İngiliz turist Fethiye'de pansiyonda ölü bulundu

İngiliz turist Fethiye'de pansiyonda ölü bulundu
Yayınlanma:
Muğla'da İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge, Fethiye'de kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir pansiyonda konaklayan 66 yaşındaki İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi 26. Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi.

ingiltere-vatandasi-erkek-pansiyonda-ol-1136031-337254.jpg

KENDİSİNDEN HABER ALAMAYAN GÖREVLİLER POLİSE BİLDİRDİ

Pansiyonda konaklayan Aldridge'den bir süre haber alamayan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nun arka sokağında İngiliz profesörün şüpheli ölümü! Şırınga ile bulunduBeyoğlu'nun arka sokağında İngiliz profesörün şüpheli ölümü! Şırınga ile bulundu

ODADA HAREKETSİZ YATAR HALDE BULUNDU

Odaya giren ekipler, Aldridge’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

