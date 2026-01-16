İnandırıp inandırıp kredi çektirdi! Evine yapılan baskınla yakalandı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan 5 kişi, G.A. isimli kişinin kendilerine yüksek kazanç vaadinde bulunarak kredi çektirdiği, bankalardan kredi kartı aldırdığını ve yatırımlarını değerlendirme bahanesiyle para istediği gerekçesiyle polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BİR MAĞDURDAN 103 ÇEYREK ALTIN ALMIŞ!

Mağdurlar, verdikleri ifadelerde; G.A.’nın kendilerine ait kredi kartlarını alarak kullandığını, kartlardan yapılan harcamalara karşılık komisyon vermediğini ve vaat ettiği yüksek kazancı sağlamadığını ifade etti. Bir mağdur ise, yatırımını değerlendirmesi için G.A.’ya 103 çeyrek altın verdiğini belirtti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahıs, evine düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Evde yapılan aramalarda; çok sayıda kredi kartı, şüpheli tarafından el yazısıyla yazılmış dokümanlar ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.