İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği toplantıda neler yaşandı? İşte detaylar...

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının tartışmalı bir şekilde iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması, yarın (15 Ocak) saat 11.00'de İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonlarında yapılacak.

İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasının iptal edilmesinin yankıları devam ederken, iptal kararının çıktığı 18 Mart 2025 tarihli İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar da ortaya çıktı.

19 yaşındaki İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

TUTANAK, KARARDAN BİR AY SONRA DÜZENLENMİŞ

Toplantıda alınan 'diplomanın iptal edilmesi' kararına ilişkin tutanaklar, "Yönetim Kurulu Toplantıya Katılım İmza Tutanağı" başlığıyla mahkemeye gönderildi. Mahkemeye ulaşan tutanaklara göre bazı akademisyenlerin toplantıya katılmadığı ortaya çıktı.

Üniversite yönetimi tarafından mahkemeye gönderilen tutanakta imza bulunmaması dikkat çekerken, tutanakların, iptal kararından bir ay sonra düzenlendiği anlaşıldı.

BAZI ÜYELER TOPLANTIYA KATILMAMIŞ

18 Mart 2025 tarihli ve 61 sayılı toplantıya ait tutanaklarda, özellikle diplomanın iptalinin görüşüldüğü 3'üncü gündem maddesi sırasındaki katılımcı durumu dikkat çekti.

Dosyaya giren belgelere göre, kurulun bazı üyelerinin, toplantının genelinde veya sadece diploma iptalinin görüşüldüğü 3'üncü madde esnasında salonda bulunmadığı kayıtlara geçti.

Tutanakta yer alan şerhlere göre, ilgili madde görüşülürken toplantıda bulunmayan üyeler şöyle:

Prof. Dr. Muharrem Hafız (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.

Prof. Dr. Selçuk Daşdemir (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.

Prof. Dr. Sema Sırma Ekmekçi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.

SADECE ÜÇÜNCÜ MADDE GÖRÜŞÜLÜRKEN SALONDA DEĞİLLERDİ

Ayrıca, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker ile üye Prof. Dr. Cem Gazioğlu'nun ise toplantıya hiç katılmadığı tutanakla birlikte ortaya çıktı.

Öte yandan üçüncü maddede salonda bulunmayan üyelerin, ilk iki karar alınırken toplantıda olduğu, diploma iptali görüşülürken ayrıldığı ve dördüncü karar görüşülürken yeniden heyete katıldığı tutanakta yer aldı.

TUTANAK, TOPLANTIDAN HAFTALAR SONRA DÜZENLENENDİ

İdare mahkemesine sunulan iki farklı katılım tutanağının ıslak imzasız olduğu, 18 Mart'ta yapılan toplantıya ait bir tutanağın ise haftalar sonra, 8 Nisan 2025 olarak düzenlendiği de ortaya çıktı.