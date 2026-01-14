19 yaşındaki İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının tartışmalı bir şekilde iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından yarın (15 Ocak 2026) saat 11.00'de yapılacak.

İlk başta Bağcılar’daki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde yapılması planlanan duruşma, son anda alınan kararla Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonuna alındı.

İlk olarak duruşmanın Bağcılar’daki mahkeme binasında yapılması planlanmış ve İmamoğlu’nun cezaevinden getirilmesi için müzekkere yazılmıştı.

Ancak kısa süre sonra mahkeme yeni bir müzekkere daha göndererek duruşmanın cezaevi kampüsünde yapılmasına karar verdi. Gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması...”

Aynı müzekkerede, cezaevi içindeki uygun salonun duruşma saatinden önce mahkemeye bildirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

DAVA KONUSU 31 YILLIK DİPLOMA

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025’te İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı İngilizce İşletme diplomasını, yatay geçiş işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla iptal etmişti. İmamoğlu, bu işleme karşı “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle dava açmıştı. Aynı gün diploması iptal edilen İmamoğlu, ertesi gün “mali soruşturma” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Daha önce yalnızca “casusluk soruşturması” kapsamında Silivri dışına çıkarılan İmamoğlu’nun bu kez de diploma davası için cezaevinden çıkarılması bekleniyordu. Ancak mahkeme, duruşmanın cezaevindeki kampüste yapılmasını tercih etti.

MAHKEME HEYETİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) son atamalarıyla birlikte davaya bakacak mahkeme heyetinde değişikliğe gittiği öğrenilmişti.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hakimi R.Ş. kararnameyle ‘İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı’ görevinden ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine atanmıştı.

Mahkeme üyelerinden G.Y. de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilirken üye N.T.D.’nin görev yeri değişmedi

İMAMOĞLU: 19 YAŞINDAKİ BİR GENÇ DEVLETE GÜVENMEYECEK MİYDİ?

Ekrem İmamoğlu, dava süreciyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Diploma davası, hukuk tarihimizin gördüğü en büyük kara lekelerden biridir. Devlet kontenjan açıyor; belgelerimi eksiksiz ibraz ediyor ve yatay geçiş hakkı kazanıyorum. Bırakın lisansı, aynı üniversitede yüksek lisans bile yapıyorum. Bütün bunları yaparken devletin kurumlarına ve adaletine güvendim ben. 19 yaşında bir genç olarak, devletin ilanına, evraklarına ve onayına güvenmeyip kime güvenelim Allah aşkına? Biz devleti hep güvenilir bildik; vatandaşını, gencini, yaşlısını korur kollar diye öğrendik. Fakat maalesef ki bugün bir avuç muhteris, devletimizin yargısını, kurumlarını istismar ederek 35 yıllık diplomamı almaya çalışıyor. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda, helal olan haram edilmek isteniyor. Bu kumpas, net bir kara lekedir. Yalnız benim haklarım değil, devletin yargısının ve kurumlarının şeref ve namusu, güvenilirliği de söz konusudur. Biz inşallah siyasi tarihimize ve hukukî değerlerimize bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyeceğiz.”

Adaylığına dair tartışmalara da değinen İmamoğlu şöyle devam etmişti: