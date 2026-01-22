İki kız kardeşin cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ve ablası Süheyla Özdaş’ın (44) cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), Diyarbakır’daki cezaevinde intihar etti.

Olay, 4 Ocak’ta 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Abira ve ablasını silahla vurulmuş şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldıktan sonra ülkelerine gönderilerek defnedildi.

Mardin’de dehşet! İki kız kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Soruşturmayı yürüten ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve bölgedeki izlem sistemlerini inceleyerek cinayeti işleyen kişinin Sümeyye Khaled Abira ile dini nikahla birlikte yaşadığı Muhiddin Bağlan olduğunu tespit etti. TIR şoförü olan Bağlan, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Bağlan, dün gece Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu koğuşta kendini astı.

Cezaevi görevlilerinin müdahalesiyle Bağlan bulunduğu yerden alınırken, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin Hacılar Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.