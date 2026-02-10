İki kız kardeşi sel sularında boğulmaya terk eden sürücü yakalandı! Arkadaşı serbest kaldı

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, içerisinde Balımnaz Türkkal, ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve Tamer D.'nin bulunduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapılmıştı. Sel sularının sürüklediği otomobilde bulunan Devran Y. ve Tamer D., kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Yapılan ihbar üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edilmiş ve Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olaya ilişkin, Devran Y. gözaltına alınmış, Tamer D. ise kaçmıştı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Devran Y., emniyette verdiği ifadede "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" ifadelerini kullanırken geçtiğimiz gün serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI!

Jandarma ekipleri, sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer D.'yi yakaladı.

İki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmiş

Şüpheli hakkında, 'uyuşturucu imal ve satmak' ve 'hırsızlıktan' suç kaydı ile yakalama kararı bulunduğu da belirlenirken Tamer D.'nin İzmir'de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı da bildirildi. Tamer D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)