İki belediye anlaştı: Deniz dolmuşları birer birer suya indi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak üç yeni deniz dolmuşunu kente kazandırdı. 42 yolcu kapasiteli dolmuşlar, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’ndan alınarak İzmir Marina’ya çekildi.

Deniz dolmuşlarıyla, yolcu yoğunluğunun düşük olması nedeniyle işletilemeyen hatların yeniden aktif hâle getirilmesi hedeflendi. Haber Denizde'nin haberine göre, ara saatlerde yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda küçük kapasiteli ve hızlı deniz araçlarıyla hizmet sunulacak. Kapasite çeşitliliği sayesinde personel ve yakıt tasarrufu sağlanırken, çevreci küçük araçlarla karbon salımının azaltılması amaçlandı. Deniz dolmuşlarının yanaşacağı platformların yapım çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

"SÜRECİ ORTAK BİR PROTOKOLLE YÜRÜTECEĞİZ"

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin detaylarına ilişkin bilgi vererek, “Süreci ortak bir protokolle yürüteceğiz. Dolmuşları 3 yıllığına tahsis ettik. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne deniz ekolojisini canlandırmak için deniz canlılarının yuvalayacağı resifler yapacağız ve gelirlerin belirli bir kısmını paylaşacağız. Deniz dolmuşlarını belirlenen hatlarda, mevcut iskelelerde ve hizmete alınacak yeni iskelelerde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

DENİZ DOLMUŞLARI İÇİN İSKELE VE GEMİ DÜZENLEMELERİ HAZIRLANIYOR

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, yolcuların güvenli iniş ve binişini sağlamak için mevcut iskelelere uyumlu platformlar hazırlanacağını veya gemi içi düzenlemeler yapılacağını belirtti. Marım, deniz dolmuşlarının genel durumunun iyi olduğunu, gerekli bakım ve onarımların tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi.

"DENİZ DOLMUŞLARI BAYKUŞ SEFERLERİNDE VE TURİZM İÇİN KULLANILACAK"

Filodaki gemilerin kapasitesinin 400’ün üzerinde olduğunu vurgulayan Marım, sürdürülebilir ulaşım için deniz araçlarının çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Deniz dolmuşlarının özellikle Baykuş seferlerinde kullanılacağını ve turizm amaçlı da değerlendirileceğini ekledi.