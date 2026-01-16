İçişleri Bakanlığı’ndan 16 mülki idare amiri için terfi kararı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde önemli bir terfi hareketi gerçekleşti. Bakanlık, kaymakam, mülki müfettiş ve farklı genel müdürlüklerde görev yapan 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildiğini açıkladı.

FARKLI MÜDÜRLÜKLERDEN İSİMLERE YÜKSELTME

Terfi eden isimler arasında Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu gibi merkez birimlerdeki yöneticiler ile çeşitli ilçelerde görev yapan kaymakamlar yer aldı.

TERFİ EDEN AMİRLER

Resmî Gazete'nin 16 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararla, Birinci Sınıfa yükseltilen isimler şöyle sıralandı: