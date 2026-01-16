İçişleri Bakanlığı’ndan 16 mülki idare amiri için terfi kararı

İçişleri Bakanlığı’ndan 16 mülki idare amiri için terfi kararı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, aralarında kaymakam, müfettiş ve daire başkanlarının bulunduğu 16 mülki idare amirini Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği’ne yükseltti. Terfi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde önemli bir terfi hareketi gerçekleşti. Bakanlık, kaymakam, mülki müfettiş ve farklı genel müdürlüklerde görev yapan 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildiğini açıkladı.

CMK ücretleri belli oldu: Resmî Gazete'de yayımlandıCMK ücretleri belli oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

FARKLI MÜDÜRLÜKLERDEN İSİMLERE YÜKSELTME

Terfi eden isimler arasında Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu gibi merkez birimlerdeki yöneticiler ile çeşitli ilçelerde görev yapan kaymakamlar yer aldı.

Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'deAcele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de

TERFİ EDEN AMİRLER

Resmî Gazete'nin 16 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararla, Birinci Sınıfa yükseltilen isimler şöyle sıralandı:

“Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir, Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan ve Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik.”

Kaynak:ANKA-AA

