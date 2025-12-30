İç hukuk yolları tükendi: Rabia Naz Vatan dosyası AİHM'e taşındı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın evinin önünde yaralı bulunmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada baba Şaban Vatan, Türkiye’deki iç hukuk yollarının tükendiğini belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu duyurdu.

Baba Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rabia Nazımızın davasının Türkiye’de tükenen hukuk yolunun yeni süreci için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurumuz yapıldı” dedi.



Vatan, paylaşımında başvuruyu yürüten avukatlar Kemal Aytaç, Özlem Burçin Şahan, Medine Turantaylak Özkaçmaz, Eşa Nur Özdemir ve Baran Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

AYM 'Rabia Naz Vatan' soruşturması 'özensiz yürütüldü' diyerek tazminata hükmetti: Baba Vatan 'Tazminat değil adalet istiyoruz'

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önüne yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Raporunda ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması nedeniyle meydana geldiği ifade edilmiş ve ‘yüksekten düşme’ olduğu ifade edilmişti.

Baba Vatan ise, kızının otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Şüpheli ölüme ilişkin açılan soruşturmada, 2020 yılında takipsizlik kararı ile kapatılmıştı.

Son Dakika | Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan tahliye edildi

Aile, süreç boyunca bu karara karşı hukuk mücadelesini sürdürdü.

Ailenin bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 29 Mayıs 2025 tarihli kararında, soruşturmanın “özen ve ciddiyetle yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetmiş; karar 1 Eylül 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.