AYM 'Rabia Naz Vatan' soruşturması 'özensiz yürütüldü' diyerek tazminata hükmetti: Baba Vatan 'Tazminat değil adalet istiyoruz'

Giresun Eynesil'de 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 11 yaşındaki kızları Rabia Naz Vatan'ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet arıyor.

Aile, kızlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiği, olay yerinin özensiz incelendiği, delillerin toplanmadığı, toplananların da iyi muhafaza edilmediği, tanık ifadelerinin alınmasında gecikildiği ve olayın bu özensizlikler nedeniyle aydınlatılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, "yaşam hakkı başta olmak üzere anayasal hakların ihlal edildiği" belirtildi.

AYM kararında, Rabia Naz Vatan'a ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediğine hükmeden mahkeme, anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

"BİZ TAZMİNAT İSTEMİYORUZ, BİZ KATİLLERİN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ"

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, kararın ardından sosyal medyadan bir video paylaştı. Baba Vatan, "Anayasa Mahkemesinin verdiği karara göre, dava dosyasında ihlaller olduğu ortaya çıktı. Dosyanın her iki savcısının da dosyayı gerektiği gibi incelemediği, kolluk kuvvetlerinin soruşturmayı olması gibi yürütmedikleri ortaya çıktı. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi, olayın üzerinden 7 yıl geçmesi nedeniyle 'yeniden kovuşturmaya yer yoktur' diyerek maddi tazminata hükmetmiş. Biz tazminat istemiyoruz, biz katillerin yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyoruz" dedi.

"DAVAYI YENİDEN AÇMAK ZORUNDASINIZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslenen Vatan, "Kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasınız. Rabia Naz'a çarpan arabanın nerede olduğunu, saç tokasının ve çoraplarının nerede olduğunu biliyorum. Bu kovuşturmayı yeniden işleme almak zorundasınız" ifadelerini kullandı.