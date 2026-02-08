Her gün vatandaşlara dağıtılıyor: Bardak bardak alıyorlar

Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde dayanışmayı büyüten sıcak çorba ikramı uygulamasını genişletti. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları’nda başlayan uygulama, EVKA-3 Metro İstasyonu’nun da eklenmesiyle üç noktaya ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde EVKA-3’te bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlara çorba dağıtarak sohbet etti.

Bornova Belediyesi, sabahın ilk saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram ediyor.

Üç metro istasyonunda kurulan ikram noktalarında her gün yaklaşık 3 bin kişiye ulaşılıyor. Uygulama, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

BAŞKAN EŞKİ: GÜN AYDINLANMADAN NÖBETTEYİZ

EVKA-3 Metro İstasyonu’ndaki üçüncü çorba dağıtım noktasında vatandaşlara seslenen Başkan Ömer Eşki, şunları söyledi:

“Değerli Bornovalılar günaydın. EVKA-3 Metro İstasyonu’ndaki üçüncü çorba dağıtım noktasındayız. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları ile birlikte toplam üç noktada, her sabah 3 bin kişiye sıcak çorba, ekmek ve su ikram ediyoruz. Sabahları işe giderken hayatın getirdiği zorlukları Bornova Belediyesi’nin bir sıcak çorba ikramıyla karşılamak istiyoruz. Gün aydınlanmadan sizler için nöbette olmaya devam edeceğiz.”

KIŞ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Vatandaşlara ikram edilen çorbalar, Bornova Belediyesi Kent Mutfağı’nda, hijyenik koşullarda ve uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen uygulama, kış boyunca devam edecek.

KAYNAK: ANKA