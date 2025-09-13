Hayvan otlatma tartışmasında kan döküldü: 2 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen davada 2 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde 1 Eylül tarihinde iki aile arasında çıkan tartışma hızla büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı.

Yaralanan 5 kişi Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak silahla yaralandığı belirtilen A.A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.