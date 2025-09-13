Hayvan otlatma tartışmasında kan döküldü: 2 kişi tutuklandı

Hayvan otlatma tartışmasında kan döküldü: 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Van'da hayvan otlatma nedeniyle ki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen davada 2 kişi tutuklandı.

vanda-1-kisinin-oldugu-hayvan-otlatma-910840-270643-1.jpg

NE OLMUŞTU?

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde 1 Eylül tarihinde iki aile arasında çıkan tartışma hızla büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Yaralanan 5 kişi Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak silahla yaralandığı belirtilen A.A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

vanda-1-kisinin-oldugu-hayvan-otlatma-910839-270643.jpg

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

