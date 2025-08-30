Hatay’da sahili güzellikleriyle donattılar! Bu çiçeği koparmanın cezası yüz binlerce lira

Hatay’ın Samandağ ilçesinin 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, bakanın bir daha baktığı güzel görüntüler oluşturuyor. Koruma altında bulunan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.

Hatay Samandağ sahilini süsleyen, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, vatandaşların yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini cezbediyor. Kum zambakları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında bulunan bu zambakları koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.

zambak.png

“KOPARILMASI VE TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASI YASAKTIR”

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kum zambakları, nemden, çiğden ve deniz suyuna dayanıklı olması nedeniyle sahilde doğal olarak yetişir ve denizimizin adeta bir süs çiçeği olarak öne çıkar. Yaklaşık 40-45 santimetre boyuna ulaşabilir ve beyaz çiçekler açarak hoş bir koku yayar. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tehdit altında gösterilen kum zambaklarının koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksektir ve 557 bin bin 212 liradır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

