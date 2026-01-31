Hasan Can Kaya kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? Evli mi, çocuğu veya sevgilisi var mı? “Konuşanlar” programının sunucusu olarak tanınan Kaya’nın gözaltına alınmasının ardından kariyeri, hayatı, eğitim geçmişi ve özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, Türkiye’nin en bilinen komedyen, stand‑up sanatçısı, senarist ve yapımcılarından biridir. 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mizahi üslubuyle sohbet formatıyla dikkat çeken Kaya, uzun yıllar televizyon projelerinde senarist olarak çalıştıktan sonra kendi programı “Konuşanlar” ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Programı ilk olarak YouTube’da yayımlanan Kaya, daha sonra dijital platformlara da taşımıştır.

HASAN CAN KAYA HANGİ DİZİLERDE SENARİSTLİK YAPTI?

Kariyerine senarist olarak başlayan Hasan Can Kaya, '1 Erkek 1 Kadın, 2 Çocuk', 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ve 'Güldür Güldür Show' gibi popüler komedi dizilerinde senaristlik yaptı.

“KONUŞANLAR” PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

Hasan Can Kaya’nın kendi programı “Konuşanlar”, Ocak 2020’de YouTube’da yayınlanmaya başladı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha sonra program, Aralık 2020’de dijital platforma taşındı.

HASAN CAN KAYA ASLEN NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Hasan Can Kaya, İstanbul’un Güngören ilçesinde doğmuş, ailesi ise Malatyalıdır. 16 Aralık 1989 doğumlu olan Kaya, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. HASAN CAN KAYA HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU? Hasan Can Kaya’nın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduğu bilinmektedir.

HASAN CAN KAYA EVLİ MİDİR, ÇOCUĞU VAR MI, SEVGİLİSİ VAR MI?

Hasan Can Kaya evli değildir. Kaya’nın resmi olarak doğrulanmış bir çocuğu bulunmamaktadır. Geçmişte oyuncu Sultan San ile birlikteliği olmuş, ancak bu ilişki sonlandırılmıştır. Şu an için resmi olarak doğrulanmış bir sevgilisi yok.

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Ocak 2026 tarihinde yapılan haberlere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya da gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu kullanımı ve temini iddiaları çerçevesinde baskınlar düzenlendi ve Kaya’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Bu süreçle ilgili soruşturma devam ediyor.

Hasan Can Kaya, Reynmen,Çakal ile Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ve Kendine Müzisyen'e yakalama kararı