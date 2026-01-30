Halk otobüsü alev alev yandı!

Antalya’da, durağa yolcu almak için giren halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Çıkan yangın nedeniyle şoför ve 3 yolcu otobüsü tahliye ederken alevler itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Antalya'nın Gülveren Mahallesi’ne bağlı Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’nde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ferit Yıldırım kontrolündeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı.

MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI!

Bu sırada otobüsün arka kısmında bulunan motor bölümünden yoğun bir şekilde dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, 3 yolcusuyla birlikte aşağı inerek yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

CADDE KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI!

Yangında otobüste maddi zarar oluştu. Yangın nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak:DHA

