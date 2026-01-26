Haldun Dormen'in mirası Şişli sokaklarına taşındı

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, sanat camiasından isimlerin ve sevenlerinin akın ettiği törenle dün son yolculuğuna uğurlandı.

İETT, 97 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için özel bir projeyi hayata geçirdi. Haldun Dormen’in fotoğrafları ve unutulmaz sözleriyle tasarlanan Saygı Otobüsü, sanatçının uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Şişli güzergahında seferlere başladı.

SANATSAL MİRASI ŞİŞLİ'NİN SOKAKLARIYLA BULUŞTU

Saygı otobüsü önce tören alanında isteyenlere ulaşım hizmeti sundu, daha sonra Dormen’in yaşadığı bölge olan 59A İstinye Dereiçi – Şişli hattında yolculuğa geçti. Böylece Dormen’in sanatsal mirası, Şişli’nin sokaklarıyla buluştu.

Otobüsün dışında Dormen’in tiyatro ve sinema geçmişi yer aldı. Tasarımda Hisseli Harikalar Kumpanyası, Lüküs Hayat, Kantoncu, Şahane Züğürtler, Muhteşem İkili, Paramparça, Ağa ile Uşağı Matti ve Şahane Düğün gibi usta sanatçının tiyatro repertuvarından önemli duraklar öne çıkarıldı.

Sinema yolculuğunda ise 1981 yapımı Gırgıriye’den başlayarak O Kadın, Dadı, Sayın Bakanım, Unutulmayanlar ve son yıllarda iz bırakan Çukur gibi projeler otobüs tasarımında kendine yer buldu.

ÖDÜLLERİ HATIRLATILDI

Saygı otobüsünde, Dormen’in aldığı ödüller ve ünvanlar da paylaşıldı. Tasarımda 1998’de layık görüldüğü “Devlet Sanatçısı” unvanından, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldığı ödüllere ve 2014’teki Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne kadar pek çok başarı yer aldı.

Aldığı onur ödülleri de otobüse işlendi. Böylece, Dormen’in topluma bıraktığı miras yolculuk boyunca yeniden hatırlatıldı.