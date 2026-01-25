Haldun Dormen'e veda: Vasiyeti gerçekleştirildi

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dormen’in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." sözleriyle duyurdu.

Vefatı sanat dünyasını yasa boğdu!

VASİTETİ YERİNE GETİRİLDİ

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor.

Anma törenine Erdal Beşikçioğlu, Fırat Tanış, Melek Baykal, Tilbe Saran, Emre Altuğ, Suna Keskin, Bekir Aksoy gibi pek çok ünlü isim katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Yetişmiyor artık böyle ustalar" dedi.

Suna Keskin konuşmakta zorlanırken, Melek Baykal "Keşke Suna ablam kadar bir şeyleri Haldun abimizle paylaşma şansını yakalayabilseydim" dedi.

Emre Altuğ ise "Babamdan sonraki en büyük üzüntüm. Onu tanımasam bugün tanıdığınız Emre Altuğ olmazdı. Anlatacak çok şey var biraz duygusalım" ifadelerini kullandı.

Törenin başlamasının ardından gözyaşlarını tutamayan Halit Ergenç, "Biliyorum o hepinizin Haldun Dormen’iydi. Çok özel anları var öğrendiği pek çok şeyleri var hepinizin. Nihayetinde tek bir ömre onlarca ömür sığdırmış bir insandan bahsediyoruz. Ne desek eksik kalır" ifadelerini kullandı.

Ardından izlettirilen video dakikalarca ayakta alkışlandı.

"MUTLULUĞUMA SEBEP OLAN İNSANI KAYBETTİM"

Gözyaşlarını tutamayan Nevra Serezli, "Çok üzgünüm. Çünkü çok şey kaybettim. Ben hocamı kaybettim, geçmişimi kaybettim, yönetmenimi kaybettim, rol arkadaşımı kaybettim, yazarımı kaybettim, dostumu kaybettim. Ben eğlendiğim, dertleştiğim, fikir aldığım insanı kaybettim. En önemlisi mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim." dedi.

"CUMHURİYET ÇOCUĞUYDU, VATANINA AŞIKTI"

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasını şu sözlerle anlattı:

"Bugün burada onun gidişine üzülmekten çok, onun bize bıraktığı güzel anıları, enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzipliğini, o sevgi dolu kalbini hatırlayıp gülümseyelim.

Babam Cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atatürk ve ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görürdü.

Gençlere tiyatro eğitimi vermek onun en büyük misyonlarından biriydi.

İyi ki senin oğlumdun, iyi ki babamdın. Hayata duruşun hep bizimle olmaya devam edecek, yol gösterecek. Seni çok seviyorum, sanki hiç ama hiç perde kapanmayacak gibi..."

Gülben Ergen, "Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismini kaybettik. Birlikte çok uzun yıllar çalıştık. Gerçekten ödüle, sevgiye, saygınlığa doymuş bir isimdi. Benim yaşamımdaki eksikliği çok büyük olacak. Çok sık buluşurduk. Cennet olsun mekanı" diye konuştu.

Selçuk Yöntem de "Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biriydi. Benim için de çok önemli onunla çalışmak. Çok üzgünüm. Yeri doldurulmayacak bir insan" dedi.

Törenin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Haldun Dormen’in cenazesi daha sonra Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.