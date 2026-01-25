İzzet Günay cenazede fenalaştı: Apar topar ambulansa kaldırıldı

Yayınlanma:
Usta sanatçı İzzet Günay, bugün son yolculuğuna uğurlanan Haldun Dormen'in cenaze namazının kılınacağı sırada fenalaştı.

Usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 21 Ocak Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından bugün düzenlenen cenaze töreninde, Dormen’in yakın dostu usta oyuncu İzzet Günay zor anlar yaşadı.

21 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Haldun Dormen için ilk tören, kendi vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninin ardından, usta sanatçının naaşı öğle namazını müteakip cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi.

zzet-gunay-cenazede-fenalasti-apar-topar-ambulansa-kaldirildi-2.jpg

Haldun Dormen'e veda: Vasiyeti gerçekleştirildiHaldun Dormen'e veda: Vasiyeti gerçekleştirildi

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Cenaze namazının kılınacağı sırada, Haldun Dormen’in yakın dostu ve Yeşilçam’ın efsane ismi İzzet Günay fenalık geçirdi. Usta oyuncunun yardımına ilk olarak yanında bulunan Gülben Ergen ve çevredekiler koştu.

zzet-gunay-cenazede-fenalasti-apar-topar-ambulansa-kaldirildi-1.jpg

Hızla camide bekleyen ambulansa kaldırılan Günay’a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Magazin
Hülya Avşar ve Tarkan küslüğü bitti: Beni utandırdı!
Hülya Avşar ve Tarkan küslüğü bitti: Beni utandırdı!
Robbie Williams tarih yazdı: The Beatles'ı geride bıraktı
Robbie Williams tarih yazdı: The Beatles'ı geride bıraktı