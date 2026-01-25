İzzet Günay cenazede fenalaştı: Apar topar ambulansa kaldırıldı

Usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 21 Ocak Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından bugün düzenlenen cenaze töreninde, Dormen’in yakın dostu usta oyuncu İzzet Günay zor anlar yaşadı.

21 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Haldun Dormen için ilk tören, kendi vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninin ardından, usta sanatçının naaşı öğle namazını müteakip cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Haldun Dormen'e veda: Vasiyeti gerçekleştirildi

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Cenaze namazının kılınacağı sırada, Haldun Dormen’in yakın dostu ve Yeşilçam’ın efsane ismi İzzet Günay fenalık geçirdi. Usta oyuncunun yardımına ilk olarak yanında bulunan Gülben Ergen ve çevredekiler koştu.

Hızla camide bekleyen ambulansa kaldırılan Günay’a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.