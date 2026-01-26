Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü.

Haldun Dormen'e veda: Vasiyeti gerçekleştirildi

RAHMİ KOÇ DA KATILDI

Cenazeye iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da cenazede bulunan isimler arasında yer aldı.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Rahmi Koç, cenaze töreni olması nedeniyle basın mensuplarına açıklama yapmayı reddetti.

Rahmi Koç’un törene geldiği sırada gördüğü sıra üzerine yanındakilerle diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

“BİZDE SIRAYA GİRELİM”

94 yaşındaki Rahmi Koç’un aradan geçme tekliflerine karşı “Biz de sıraya girelim” demesi kullanıcıların beğenisini topladı.