Hakan Fidan'dan Trump'ın yanından ayırmadığı hadsiz senatöre net yanıt

Hakan Fidan'dan Trump'ın yanından ayırmadığı hadsiz senatöre net yanıt
Yayınlanma:
Trump'ın yanından ayırmadığı hadsiz senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de SDG'ye operasyon hazırlığında olduğunu iddia ederek "Akıllıca bir tercih yapın" açıklaması yaptı. Üstü kapalı o tehdit sözlerine Hakan Fidan'dan net yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, ABD, İran, Gazze, Çin, Avrupa, Yunanistan konulu sorulara düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Trump'a yakınlığı ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan senatör Lindsey Graham'ın, Türkiye'nin SDG'ye karşı Şam yönetmiyle ortak operasyon hazırlığında olduğunu iddia ederek "akıllıca seçim yapın" sözlerine de karşılık veren Hakan Fidan, net konuştu.

HAKAN FİDAN'DAN TRUMP'IN YANINDAN AYIRMADIĞI HADSİZ SENATÖRE NET YANIT

Lindsey Graham, sosyal medya hesabından paylaştığı iki mesajla Türkiye'ye üstü kapalı tehdit edereken Şam yönetimi ve SDG arasındaki gerilime değinerek "IŞİD'in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum. Akıllıca bir tercih yapın" dedi.

hakan-fidandan-trumpin-yanindan-ayirmadigi-hadsiz-senatore-net-yanit-2.jpg

Hakan Fidan, basın toplantısında Graham'ın sözlerine yönelik sorulan soruya, muhatabın ABD Başkanı Donald Trump olduğu yanıtı verdi.

Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklamaSon Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama

Graham'ın sözlerinin ferdi beyanlar olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkiyi veya bölgesel politikaları bu şekilde belirlemediklerini söyledi.

hakan-fidandan-trumpin-yanindan-ayirmadigi-hadsiz-senatore-net-yanit-3.jpg

Beyaz Saray'la sorun olmadığını ifade eden Fidan, Graham'a şu sözlerle karşılık verdi:

"Şimdi değerli arkadaşlar tabii yani Amerika'da Senato'da birçok senatör var Temsilciler Meclisi'nde birçok Temsilciler Meclisi üyesi var. Yani biz bunların yaptığı ferdi beyanlardan hani yola çıkarak iki ülke arasındaki ilişkiyi veya bölgesel politikaları açıkçası belirlemiyoruz.

Tabii ki her siyasetçinin ifade ettiği şeyler değerlidir ama bizim için esas olan bizim meclisimizde de çok değişik görüşler, çok farklı şeyleri ifade ediyor. Sayın milletvekilleri her konuda çok zıt fikirleri ortaya koyabiliyorlar ve onların hakkıdır.

Dolayısıyla biz yani Beyaz Saray'daki irade ne söylüyor, bizim muhataplarımız neler yapıyor biz onlarla yolumuza devam ediyoruz. Şu anda yani o konuda bizim bir sıkıntımız yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Dünyanın en pahalı baharatını boyayıp satıyorlar
Dünyanın en pahalı baharatını boyayıp satıyorlar
Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti
Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti
CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay
CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay