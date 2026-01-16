Hakan Fidan'dan Trump'ın yanından ayırmadığı hadsiz senatöre net yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, ABD, İran, Gazze, Çin, Avrupa, Yunanistan konulu sorulara düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Trump'a yakınlığı ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan senatör Lindsey Graham'ın, Türkiye'nin SDG'ye karşı Şam yönetmiyle ortak operasyon hazırlığında olduğunu iddia ederek "akıllıca seçim yapın" sözlerine de karşılık veren Hakan Fidan, net konuştu.

Lindsey Graham, sosyal medya hesabından paylaştığı iki mesajla Türkiye'ye üstü kapalı tehdit edereken Şam yönetimi ve SDG arasındaki gerilime değinerek "IŞİD'in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum. Akıllıca bir tercih yapın" dedi.

Hakan Fidan, basın toplantısında Graham'ın sözlerine yönelik sorulan soruya, muhatabın ABD Başkanı Donald Trump olduğu yanıtı verdi.

Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama

Graham'ın sözlerinin ferdi beyanlar olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkiyi veya bölgesel politikaları bu şekilde belirlemediklerini söyledi.

Beyaz Saray'la sorun olmadığını ifade eden Fidan, Graham'a şu sözlerle karşılık verdi:

"Şimdi değerli arkadaşlar tabii yani Amerika'da Senato'da birçok senatör var Temsilciler Meclisi'nde birçok Temsilciler Meclisi üyesi var. Yani biz bunların yaptığı ferdi beyanlardan hani yola çıkarak iki ülke arasındaki ilişkiyi veya bölgesel politikaları açıkçası belirlemiyoruz.

Tabii ki her siyasetçinin ifade ettiği şeyler değerlidir ama bizim için esas olan bizim meclisimizde de çok değişik görüşler, çok farklı şeyleri ifade ediyor. Sayın milletvekilleri her konuda çok zıt fikirleri ortaya koyabiliyorlar ve onların hakkıdır.

Dolayısıyla biz yani Beyaz Saray'daki irade ne söylüyor, bizim muhataplarımız neler yapıyor biz onlarla yolumuza devam ediyoruz. Şu anda yani o konuda bizim bir sıkıntımız yok."