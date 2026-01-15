Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı

Burdur’un Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden emekli N.Ç. ve M.Ç. çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı ve yapılacak operasyon için verdikleri hesap numarasına para gönderilmesini istedi. Dolandırıcılara inanan N.Ç. ve karısı M.Ç. evden çıkarak hesaba para göndermek için farklı banka şubelerine gitti.

BANKA GÖREVLİSİ YAŞLI KADINI DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI!

Bu sırada çiftin şehir dışında yaşayan oğlu, anne ve babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelendi ve polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çiftin hangi banka şubelerine gittiğini belirlemeye çalışırken, M.Ç.'nin bulunduğu şube, bankadaki güvenlik görevlisi sayesinde tespit edildi.

M.Ç.'nin bankada sıra beklerken sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, telefonu kapattırıp polis ekiplerine haber verdi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç.'nin bulunduğu banka şubesine giden polis, bu kez eşi N.Ç.'nin nerede olduğunu tespit için çalışma yaptı. Telefonu sürekli meşgul olan N.Ç.'ye bir süre sonra ulaşılabildi ancak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 350 bin lira aktardığı anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, M.Ç. ve N.Ç.'nin bankadaki hesaplarına bloke konulmasını sağladı.













