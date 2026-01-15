Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı

Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı
Yayınlanma:
Burdur’da, N.Ç. (73) ve eşi M.Ç.’yi (71), eş zamanlı olarak cep telefonuyla arayan dolandırıcılar, çiftten, 'operasyon yapılacak' yalanıyla verdikleri hesap numarasına para göndermelerini istedi. Şahıslara inanan çiftten M.Ç. bankadaki güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. N.Ç.'nin ise 350 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

Burdur’un Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden emekli N.Ç. ve M.Ç. çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı ve yapılacak operasyon için verdikleri hesap numarasına para gönderilmesini istedi. Dolandırıcılara inanan N.Ç. ve karısı M.Ç. evden çıkarak hesaba para göndermek için farklı banka şubelerine gitti.

emekli-kadini-dolandirilmaktan-banka-gor-1116950-331627.jpg

BANKA GÖREVLİSİ YAŞLI KADINI DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI!

Bu sırada çiftin şehir dışında yaşayan oğlu, anne ve babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelendi ve polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çiftin hangi banka şubelerine gittiğini belirlemeye çalışırken, M.Ç.'nin bulunduğu şube, bankadaki güvenlik görevlisi sayesinde tespit edildi.

Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!

M.Ç.'nin bankada sıra beklerken sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, telefonu kapattırıp polis ekiplerine haber verdi.

emekli-kadini-dolandirilmaktan-banka-gor-1116949-331627.jpg

EŞİ 350 BİN LİRA DOLANDIRILDI!

Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç.'nin bulunduğu banka şubesine giden polis, bu kez eşi N.Ç.'nin nerede olduğunu tespit için çalışma yaptı. Telefonu sürekli meşgul olan N.Ç.'ye bir süre sonra ulaşılabildi ancak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 350 bin lira aktardığı anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, M.Ç. ve N.Ç.'nin bankadaki hesaplarına bloke konulmasını sağladı.







Kaynak:DHA

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Türkiye
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi