Gümüşhane'de bakımevinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, İlçe Özel İdare Bakımevi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki mesai arkadaşı arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde görevli iş makinesi operatörü Dursun B. (41) ile mesai arkadaşı Cengiz Demirci (43) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Dursun B., yanında bulunan ruhsatsız tabancayı ateşleyerek Demirci’yi hedef aldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücuduna kurşun isabet eden Cengiz Demirci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

gumushanede-bakimevinde-silahli-kavga-1125625-334061.jpg

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili iş makinesi operatörü Dursun B., polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

