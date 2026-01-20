Milyarlık miras davasında "kız evlat" zaferi

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre; baba Zeki Taşdemir, aralarında petrol istasyonları ve çok sayıda değerli taşınmazın bulunduğu mirasını, hayattayken planlı bir şekilde önce üçüncü kişilere devretti, ardından bu varlıkların oğulları İrfan ve Fethi Taşdemir’in üzerine geçmesini sağladı. Bu süreçte Medine Akdemir, sistemli bir şekilde aile varlığından dışlandı.

"KIZIM DİYE BENİ MİRASTAN SİLDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, kararın ardından yaşadıklarını anlatan Medine Akdemir, babasının kadınları yok sayan katı bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı. Akdemir, babasıyla olan bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Babam malın sadece erkek çocuklara ait olduğunu düşünürdü. Bir gün malları kardeşlerimin üzerine geçirdiğini duyup sorduğumda, 'Sen benim malımın hesabını mı yapıyorsun?' diyerek beni evden kovdu. O gün bana hiçbir şey bırakılmayacağını anladım."

MAHKEMEDEN TAPU İPTAL KARARI

Ankara’daki mahkeme, Medine Akdemir’i haklı bularak davalılar adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın tapu kaydını iptal etti. Verilen hüküm doğrultusunda, söz konusu taşınmazların üçte birlik hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kalan hisseler davalı kardeşlerde bırakıldı.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR MÜCADELE

Akdemir, kazandığı bu davanın sadece kişisel bir zafer olmadığını, Türkiye’deki tüm kız çocukları için emsal teşkil etmesini istediğini belirtti.